Mexiko deportovalo 2300 honduraských migrantov smerujúcich do USA

Mexiko 28. januára (TASR) - Mexické migračné úrady deportovali 2300 Hondurasanov, ktorí sa ilegálne dostali do krajiny z Guatemaly spolu s "karavánou" smerujúcou do Spojených štátov. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Tento "asistovaný návrat" Hondurasanov sa uskutočnil 18.-27. januára, oznámili mexické ministerstvo zahraničných vecí a tamojší Národný úrad pre migráciu (INM).



Na palubách lietadiel Národnej gardy (GN), ako aj charterovými letmi bolo deportovaných celkovo 1064 honduraských migrantov. Ďalších 1239 osôb mexické úrady repatriovali po súši z južných štátov Chiapas a Tabasco.



Hondurasania sa dostali do Mexika z guatemalského územia s tzv. "karavánou 2020", pričom ich cieľom boli USA. Mexické úrady uviedli, že deportácie sa uskutočnili "v súlade s migračným zákonom a plným rešpektovaním ľudských práv".



Členovia GN minulý týždeň vo štvrtok použili na južných hraniciach s Guatemalou pri zatýkaní približne 800 členov tejto karavány slzotvorný plyn, čo spôsobilo medzi migrantmi - vrátane žien a detí - paniku.



V uplynulých rokoch prekročili mexické hranice tisíce obyvateľov Strednej Ameriky v karavánach smerujúcich do USA. Títo migranti zo Salvádora, Guatemaly a Hondurasu utekajú pred chronickou chudobou a brutálnym násilím gangov.



Mexiko je zo strany prezidenta USA Donalda Trumpa vystavené tlaku zabrániť migrantom v prekročení americko-mexických hraníc. Trump vlani pohrozil, že uvalí na Mexiko vysoké clá, ak krajina nebude robiť viac pre zastavenie náporu nezdokumentovaných migrantov zo Strednej Ameriky.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v reakcii na Trumpove výzvy vyslal do pohraničia približne 26.000 vojakov.