Mexiko doručí USA protestnú nótu pre protikorupčné organizácie

Mexiko 15. augusta (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v stredu uviedol, že Spojeným štátom Mexiko doručí protestnú nótu v súvislosti s financovaním protikorupčných mimovládnych organizácií. TASR informáciu prevzala z agentúr Reuters a AP.



López Obrador poukázal najmä na financovanie mimovládnej organizácie Mexičania proti korupcii a beztrestnosti (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad - MCCI), ktorá sa zaoberá podozreniami z korupcie vo vláde súčasného prezidenta a jeho predchodcov.



"Myslím si, že vláda USA otvorene zasahuje do suverénnych záležitostí Mexika. Už sme sa tu tým niekoľkokrát zaoberali, bolo to zverejnené, ale teraz to budeme riešiť vhodným spôsobom prostredníctvom listu, ktorý pošlem prezidentovi Bidenovi,“ povedal Lopéz Obrador. "Som si istý, že o tejto situácii nie je informovaný, pretože mu možno tvrdia, že finančné prostriedky sú určené na podporu nadácie, ktorej cieľom je boj proti korupcii v Mexiku, pričom je to presne naopak," dodal.



Mexický prezident požiadal o pozastavenie financovania zo strany Agentúry Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID) ešte minulý rok. Niektoré z organizácií, ktoré prostriedky od USAID dostali, obvinil z nepriateľských postojov voči jeho vláde a z toho, že sú súčasťou väčšieho konzervatívneho opozičného hnutia.



Organizácia odmieta akúkoľvek spojitosť s politickými stranami MCCI. Jej zakladateľ Claudio González však v minulosti otvorene podporoval opozičných kandidátov.