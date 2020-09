Mexiko eviduje najväčší počet úmrtí zdravotníkov na koronavírus

Mexiko 4. septembra (TASR) - V Mexiku od vypuknutia pandémie zomrelo na následky koronavírusu najviac zdravotníkov zo všetkých krajín sveta - až 1320. Vyplýva to z najnovšej analýzy mimovládnej organizácie Amnesty International, o ktorej v piatok informovala agentúra Reuters.



Zdravotné komplikácie spojené s ochorením COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, si celosvetovo vyžiadali najmenej 7000 členov zdravotného personálu, napísala vo štvrtok Amnesty na svojej webstránke.



Po Mexiku nasledujú USA s 1077 obeťami, Británia so 649 a Brazília so 634 úmrtiami.



Podľa jedného z vedúcich predstaviteľov Amnesty International, Stevea Cockburna, zomierajú zdravotníci "desivou rýchlosťou".



"Celosvetová spolupráca musí zaručiť, že všetkým zdravotníkom budú zabezpečené dostatočné ochranné prostriedky, aby tak mohli pokračovať vo svojej potrebnej práci bez riskovania vlastných životov," povedal Cockburn.



"Počas pandémie vlády označujú zdravotníkov za hrdinov - ale v prípadoch, keď také množstvo pracovníkov zomiera pre nedostatočné poskytnutie základnej ochrany, ide len o prázdne slová," domnieva sa Cockburn, šéf sekcie Amnesty pre ekonomickú a sociálnu spravodlivosť.



Mexiko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 610.000 prípadov nákazy a takmer 66.000 úmrtí. Celosvetovo sa koronavírusom infikovalo viac než 26 miliónov ľudí a úmrtia prekročili hranicu 868.000 obetí.