Havária vojenského vrtuľníka si vyžiadala 14 ľudských životov

Mexiko 16. júla (TASR) - Pri havárii vojenského vrtuľníka v mexickom štáte Sinaloa zahynulo v piatok štrnásť ľudí, informovalo mexické námorníctvo. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Nehodu prežil so zraneniami iba jeden z pätnástich ľudí na palube. Podľa oficiálneho stanoviska námorníctva išlo o vrtuľník Black Hawk, ktorý spadol pri vykonávaní bližšie nešpecifikovaných aktivít. Príčinu nehody sa zatiaľ nepodarilo objasniť.



Mexické námorníctvo uviedlo, že nepredpokladá, že by havária súvisela so zadržaním drogového bosa Rafaela Cara Quintera, ktorého zatkli v ten istý deň v rovnakom štáte.