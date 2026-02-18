< sekcia Zahraničie
Mexiko je pobúrené, že Británia udelila azyl úradníčke

Autor TASR
Mexiko 18. februára (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyjadrila v utorok svoje rozhorčenie v súvislosti s tým, že Británia poskytla politický azyl bývalej štátnej úradníčke obvinenej zo sprenevery. Karime Maciasová si údajne prisvojila približne päť až šesť miliónov dolárov, keď v roku 2010 pracovala pre štátnu agentúru pre sociálnu starostlivosť o rodiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Táto žena je obvinená z podvodu a korupcie, tak ako je možné, že jej poskytli azyl?“ spýtala sa Sheinbaumová počas svojej pravidelnej tlačovej konferencie.
Maciasová bola manželkou bývalého guvernéra mexického štátu Veracruz Javiera Duarteho, ktorý bol členom opozičnej Inštitucionálnej revolučnej strany (PRI). Od roku 2018 je väznený pre obvinenia z korupcie. V Londýne bola Maciasová zadržaná niekoľkokrát, doposiaľ však úspešne bojovala proti svojmu vydaniu do vlasti.
PRI vládla v Mexiku po väčšinu 20. storočia, konštatuje AP. Sheinbaumová vedie ľavicovú stranu Morena, ktorá má teraz obrovský vplyv na prezidentský úrad, súdnictvo a zákonodarný zbor.
Maciasová akékoľvek pochybenie na svojej strane popiera. V roku 2020 sa pre mexické médiá vyjadrila, že nie je zodpovedná za žiadny zločin. Tvrdila, že ona a jej deti boli obeťami nenávistnej kampane za činy pripisované jej bývalému manželovi.
Britské ministerstvo vnútra na výzvu agentúry AFP so žiadosťou o komentár v utorok bezprostredne nereagovalo.
