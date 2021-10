Kolumbovu sochu v Mexiku vymenia za monument domorodej ženy

Mexiko 15. októbra (TASR) – Starostka mexického hlavného mesta Claudia Sheinbaumová potvrdila, že odstránenú sochu moreplavca Krištofa Kolumba nahradí monument zobrazujúci domorodú ženu.



Kolumbovu sochu demontovali vlani po tom, ako aktivisti pohrozili, že ju strhnú, pripomína stanica BBC.



Sheinbaumová, starostka metropoly Mexiko, vyhlásila, že prázdny podstavec na triede Paseo de la Reforma obsadí replika predkolumbovskej sochy známej ako Mladá žena z Amajacu.



Demonštranti zvalili viacero sôch Kolumba v Latinskej Amerike, ako aj v Spojených štátoch.



Kolumbus, taliansky prieskumník financovaný španielskou korunou, koncom 15. storočia uskutočnil niekoľko objaviteľských plavieb. Mnohí ho považujú za symbol útlaku a kolonializmu, keďže jeho príchod do Ameriky otvoril dvere španielskemu dobývaniu.



Sheinbaumovej vyhlásenie prišlo 12. októbra - na výročie Kolumbovho objavenia amerického svetadielu.



V Spojených štátoch sa tento dátum oslavuje ako Kolumbov deň. V Mexiku a ďalších latinskoamerických krajinách je známy pod označením Deň hispánskeho ľudu. Mnohí to vnímajú ako spomienku na domáci odpor proti európskym dobyvateľom.



Sheinbaumová tvrdí, že avizovaná zmena je súčasťou „dekolonizácie" slávneho bulváru Paseo de la Reforma.



Podľa starostky bude nový monument – trojnásobne vyšší ako socha Kolumba – pripomínať skutočnosť, že domorodé ženy boli počas koloniálneho obdobia „najviac prenasledovanými osobami".



Pôvodnú Mladú ženu z Amajacu objavili začiatkom januára v mexickom štáte Veracruz. Predpokladá sa, že socha stvárňuje vodcovskú členku kmeňa Huastékov v čase jeho vzniku.



Originál sochy je momentálne vystavený v Národnom antropologickom múzeu (MNA) v metropole Mexiko, ktoré vytvorí jej repliku. Sochu Krištofa Kolumba umiestnia do parku v inej časti mexického hlavného mesta.