Líder drogového kartelu dostal v Mexiku 55 rokov za únos

Na rozdiel od iných tieňovejších gangsterov z podsvetia Mexika Gómez vyhľadával publicitu, vystupoval v televíznych rozhovoroch a on-line videách a ukazoval sa aj s miestnymi politikmi.

Mexiko 18. júna (TASR) - Sudca v Mexiku odsúdil v pondelok drogového kráľa Servanda Gómeza Martíneza na 55 rokov odňatia slobody za trestný čin únosu. S odvolaním sa na úrady o tom informovala agentúra AFP.



Gómez až do svojho zadržania v roku 2015 riadil kartel Templárski rytieri (Los Caballeros Templarios), ktorý zo svojej základne v štáte Michoacán na západnom pobreží Mexika pašoval drogy do Spojených štátov a železnú rudu do Číny.



"Bol uznaný za vinného z únosu podnikateľa v auguste 2011 v meste Uruapan," uviedla bez ďalších podrobností prokuratúra v štáte Michoacán.



Kartel Templárskych rytierov s hlavnou operačnou základňou na severe Michoacánu viedol Servando Gómez Martínez, známy pod prezývkou La Tuta (učiteľ).



Kartel Los Caballeros Templarios spôsoboval mexickej vláde vážny bezpečnostný problém. Postupne diverzifikoval svoje činnosti, ktoré zahŕňajú i výrobu metamfetamínu a vydieranie pestovateľov ovocia, výrobcov tortilly a obecných úradníkov. Kartel tiež nezákonne ťaží železnú rudu, ktorú cez tichomorský prístav Lázaro Cárdenas vyváža do Číny.



Vláda spustila ofenzívu voči tomuto kartelu začiatkom roku 2014. Jeho činnosť napokon po Gómezovom zadržaní výrazne poľavila.