Mexiko má záujem o výrobu ruskej vakcíny Sputnik V

Mexiko 24. apríla (TASR) - Mexiko udržiava úzke vzťahy s Ruským fondom priamych investícií (RFPI) a má záujem na svojom území vyrábať ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V. Uviedol to v piatok v rozhovore pre ruské médiá mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.



Podľa ministra sa touto záležitosťou zaoberá mexická štátna farmaceutická spoločnosť Birmex. Ebrard poznamenal, že Mexiko "oceňuje kvalitu ruskej technológie" a skutočnosť, že ruské vakcíny proti koronavírusu "patria, bezpochyby, k najlepším v súčasnosti dostupným na svete".



Podľa agentúry TASS mexický minister zahraničia v najbližších dňoch pricestuje do Ruska na pracovnú návštevu. Bude rokovať so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.



Očakáva sa tiež, že sa stretne s vývojármi, výrobcami a distribútormi vakcíny Sputnik V a navštívi Národné výskumné centrum pre epidemiológiu a mikrobiológiu akademika Nikolaja Gamaleju.



Mexiko používa očkovaciu látku Sputnik V na očkovanie starších ľudí. Začiatkom tohto týždňa bola do tejto latinskoamerickej krajiny dodaná ďalšia dávka vakcíny.