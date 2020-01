Mexiko: Národna garda použila proti migrantom slzotvorný plyn

Hidalgo 20. januára (TASR) - Príslušníci mexickej Národnej gardy zasiahli v pondelok slzotvorným plynom proti stovkám migrantom z krajín strednej Ameriky po tom, ako sa pokúsili dostať do Mexika prebrodením cez rieku Suchiate, ktorá tvorí hranicu medzi Mexikom a Guatemalou. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na svojho spravodajcu.



Stredoamerickí migranti sa na guatemalskej strane rieky Suchiate zišli za úsvitu a žiadali imigračné úrady, aby im umožnili pokračovať v ceste do Spojených štátov. Keď úrady bezprostredne nereagovali, pokúsili sa prebrodiť cez rieku Suchiate, ktorá v tomto ročnom období nie je hlboká.



Príslušníci Národnej gardy v snahe zabrániť nelegálnemu prechodu migrantov do Mexika použili voči nim slzotvorný plyn. Desiatky ľudí, z ktorých mnohí mali tváre ovinuté oblečením, chrániac sa tak pred slzotvorným plynom, hádzali po členoch vojenskej polície lemujúcich rieku veľké kamene.



"Nechajte nás prejsť! Majte srdce," kričal Jorge, migrant z Hondurasu, ktorý cestuje spolu so svojou manželkou a dvoma malými deťmi.



"Snažia sa nám oklamať. Povedia nám, aby sme sa (u úradov) zaregistrovali, ale potom nás deportujú," povedala ďalšia migrantka Tania. Aj ona patrí do takzvanej karavány migrantov, ktorá sa minulý týždeň vytvorila v honduraskom meste San Pedro Sula, vzdialenom približne 650 kilometrov. Tvorí ju viac ako 3000 osôb.



"Sme zúfalí z horúčavy. Je to vyčerpávajúce, najmä pre deti," povedal na guatemalskej strane pre AFP 33-ročný honduraský migrant Elvis Martínez, keď sa chystal prebrodiť rieku.



Americký prezident Donald Trump na Mexiko vyvíja nátlak, aby spomalilo príval nelegálnych migrantov, ktorí prichádzajú k mexicko-americkej hranici. Trump v máji 2019 pohrozil, že na Mexiko uvalí clá, ak jeho vláda nevyvinie viac úsilia na zastavenie migrantov.