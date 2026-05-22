Mexiko navrhuje prísnejšie preverovanie väzieb politikov
Autor TASR
Mexiko 22. mája (TASR) - Mexiko vo štvrtok oznámilo, že chce zaviesť volebnú reformu, ktorá sprísni preverovanie minulosti politických kandidátov na verejné funkcie. Podľa agentúry AFP ide o reakciu na tlak zo strany USA, aby Mexiko odstránilo prepojenia verejných činiteľov s kriminalitou, píše TASR.
O návrhu zákona má rokovať Kongres, v ktorom má vláda prezidentky Claudie Sheinbaumovej väčšinu a dúfa, že ho stihne prijať ešte pred budúcoročnými voľbami.
Na tlačovej konferencii prezidentka pripustila možné „prepojenia medzi niektorými miestnymi samosprávami a organizovaným zločinom“.
Len deň pred týmto oznámením úrady informovali o zadržaní šiestich miestnych politikov za vydieranie a prepojenia na organizovaný zločin, čím sa celkový počet takýchto zatknutí od roku 2024 zvýšil na 70.
Sheinbaumovej vláda však naďalej čelí tlaku zo strany USA, aby zadržala a vydala guvernéra štátu Sinaloa Rubéna Rochu Moyu. Washington obviňuje guvernéra, ktorý je zároveň členom prezidentkinej ľavicovej strany Morena, zo spolupráce s notoricky známym kartelom Sinaloa pri distribúcii „obrovského množstva“ narkotík do USA.
Rocha tieto obvinenia poprel a Sheinbaumová požiadala o „nevyvrátiteľné“ dôkazy pred jeho prípadným vydaním do USA.
Navrhovaná reforma by zahŕňala vytvorenie komisie, ktorá by v spolupráci s prokuratúrou a orgánmi na boj proti praniu špinavých peňazí overovala, či kandidát nemá žiadne väzby na organizovaný zločin. Takéto preverovanie však pre politické strany nebude povinné, upozornila AFP.
Negatívny výsledok by zároveň nebol záväzný, čo znamená, že kandidáti by sa aj naďalej mohli uchádzať o funkciu.
Preverenie, ktoré by však naznačilo väzby na zločin, by mohlo viesť k formálnemu súdnemu vyšetrovaniu.
