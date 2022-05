Mexiko navštívi vláda USA po tom, čo prezident hrozil bojkotom summitu

Mexiko 17. mája (TASR) - Predstavitelia americkej vlády plánujú pricestovať v stredu do Mexika po tom, čo tamojší prezident Andrés Manuel López Obrador avizoval, že bude bojkotovať nadchádzajúci Summit Amerík, ak naň nebudú pozvané všetky štáty tohto regiónu.



Ako pripomína agentúra AFP, López Obrador oznámil minulý týždeň, že ak na spomínaný summit, ktorý tento rok hostí americký prezident Joe Biden, nebude pozvaná Kuba, Nikaragua či Venezuela, tak naň nepríde a pošle zástupcu.



Do Mexika v stredu pricestuje delegácia organizátorov tohto summitu, povedal López Obrador novinárom, pričom vyzval na "súdržnosť" medzi krajinami amerického svetadielu.



"Mám dôveru v prezidenta Bidena, pretože je to človek, ktorý sa snaží o zmierenie a dialóg," dodal López Obrador, ktorý podporuje ukončenie amerických sankcií voči Kube. "Je čas na činy - činy, nie slová," zdôraznil.



Organizáciu summitu preberie telefonicky v priebehu pondelka mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard so svojím americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom, priblížil López Obrador.



Biely dom minulý týždeň informoval, že v súvislosti s pozvaním Kuby, Nikaraguy a Venezuely ešte nespravil konečné rozhodnutie.



Bidenova administratíva odmietla oficiálne uznať mandáty venezuelského prezidenta Nicolása Madura a nikaragujského prezidenta Daniela Ortegu pre údajné nezrovnalosti v prezidentských voľbách, pripomína AFP.