Nezvestného biskupa, ktorý sa zaoberal kartelmi, našli nažive

Mexiko 30. apríla (TASR) - Nezvestného mexického biskupa Salvadora Rangela (78) v pondelok našli živého v nemocnici v meste Cuernavaca. Nezvestný bol od soboty a podľa súdneho zdroja sa mohol stať obeťou únosu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Emeritného biskupa rímskokatolíckej diecézy Chilpancingo-Chilapa našli v bezpečí v nemocnici v meste Cuernavaca v susednom štáte Morelos, uviedla bez ďalších podrobností Mexická biskupská konferencia.



Niekoľko hodín predtým vyjadrila znepokojenie nad jeho zmiznutím. Mexickí biskupi "úctivo, ale dôrazne" vyzvali jeho predpokladaných únoscov, aby mu "umožnili užívať lieky, ktoré potrebuje pre svoje zdravie".



Prokurátor štátu Morelos Uriel Carmona povedal, že mohlo ísť o "expresný únos", pričom pre televíznu stanicu Melenio TV dodal: "Zdá sa, že je v poriadku."



V roku 2015 nadviazal biskup Rangel dialóg s vodcami drogových zločineckých gangov a požiadal ich, aby prestali so zabíjaním a vydieraním, a oslobodili rukojemníkov.



"Stálo to za to. Podarilo sa mi zachrániť mnoho unesených ľudí. Každý deň tam boli úmrtia, telá rozrezané na kusy, vydieranie. Skončilo sa to," povedal Rangel pre AFP v roku 2022.



Boj proti drogovému násiliu je kľúčovou témou predvolebnej kampane pred prezidentskými a parlamentnými voľbami 2. júna. Vládnuca ľavicová koalícia Sigamos Haciendo Historia (Poďme robiť históriu) tvrdí, že rieši základné príčiny násilia, ako je chudoba. Opozičná kandidátka hnutia Fuerza y Corazón por México (Široký front pre Mexiko) Xóchitl Gálvezová prisľúbila návrat k tvrdšej politike voči zločinu a delikventom.



Násilie sa prudko zvýšilo v roku 2006, keď vtedajší prezident Felipe Calderón začal ofenzívu proti kartelom. Krajina odvtedy zaznamenala 450.000 vrážd a približne 100.000 nezvestných osôb.