Mexiko obžalovalo zo smrti migrantov predstaviteľa imigračného úradu

Mexiko 24. apríla (TASR) - Vysokopostaveného predstaviteľa mexického imigračného úradu obvinili v súvislosti so smrťou 40 migrantov pri požiari, ktorý v zadržiavacom centre pre utečencov vypukol ešte v marci, uviedli v nedeľu tamojšie súdne zdroje. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Šéf Národného inštitútu pre migráciu (INM) v mexickom štáte Chihuahua Salvador González Guerrero čelí obvineniam zo zabitia, ublíženia na zdraví a nezákonného výkonu verejnej služby, vyplýva z vyhlásenia federálnej súdnej rady. Súd zároveň nariadil jeho zotrvanie vo väzbe.



Požiar v mexickom meste Ciudad Juárez, nachádzajúcom sa na hraniciach s americkým mestom El Paso, vypukol po tom, čo jeden z migrantov zapálil matrac vo svojej cele, kde bol zadržiavaný spolu so 67 ďalšími mužmi. Urobil to na protest proti deportácii, ktorá ho zrejme čakala.



Zábery z bezpečnostných kamier ukázali, že po vypuknutí požiaru sa migrantov nepokúsil evakuovať nik z imigračného ani bezpečnostného personálu budovy. Zahynulo pritom 19 občanov Guatemaly, sedem osôb zo Salvádoru, sedem Venezuelčanov, šesť migrantov s Hondurasu a jeden Kolumbijčan. Väčšinu z tiel už repatriovali.



V prípade zadržali aj štyroch ďalších predstaviteľov imigračného úradu, jedného člena ochranky a muža obvineného zo založenia požiaru.



Vo vyšetrovaní sa spomína aj meno najvyššie postaveného predstaviteľa INM, komisára Francisca Garduna Yáneza. Mexický prezident Andres Manuel López Obrador však uviedol, že komisár zostane vo svojej funkcii dovtedy, kým sa jeho zodpovednosť v prípade nepotvrdí.