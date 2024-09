Odchádzajúci prezident Mexika podpísal kontroverznú justičnú reformu

Mexiko 16. septembra (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v nedeľu podpísal kontroverznú justičnú reformu, ktorá umožní, aby sudcov volili priamo občania. Stal sa z nej tak zákon, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Odchádzajúci ľavicový prezident zverejnil videozáznam z podpísania dekrétu na sociálnych sieťach a nazval to "historickým dňom". Dekrét podpísal v prítomnosti svojej blízkej spojenkyne Claudie Sheinbaumovej, ktorá ho vystrieda vo funkcii 1. októbra po víťazstve v júnových prezidentských voľbách.



Justičná reforma navrhnutá dosluhujúcim mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom vyvolala masové demonštrácie, diplomatické napätie i obavy investorov. Schváleniu reformy v parlamente nezabránili ani davy protestujúcich, ktoré v utorok vtrhli do budovy Senátu a prinútili zákonodarcov nakrátko prerušiť rozpravu.



S reformou nesúhlasia ani súčasní sudcovia, ktorí v auguste vstúpili do štrajku a požiadali Najvyšší súd, aby zasiahol do legislatívneho procesu. Podľa mexického prezidenta na to neexistuje "žiadny právny základ".



López Obrador tvrdí, že súčasné súdnictvo je zaťažené korupciou a slúži záujmom politickej a hospodárskej elity.



Spojené štáty, ktoré sú hlavným obchodným partnerom Mexika, varovali, že reforma ohrozí vzťahy, ktoré sú závislé na dôvere investorov v mexický justičný systém, dodáva AFP.