Pondelok 11. máj 2026
Mexiko oznámilo novú dodávku humanitárnej pomoci pre Kubu

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prehovorila počas stretnutia s podnikateľskými lídrami v Mexico City v pondelok 4. mája 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Mexiko 11. mája (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok oznámila, že jej vláda posiela na Kubu novú zásielku humanitárnej pomoci, keďže americká ropná blokáda ďalej prehlbuje hospodársku krízu na tomto ostrovnom štáte. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Dnes na Kubu vypláva loď s humanitárnou pomocou,“ uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii a zdôraznila, že zásielka neobsahuje ropu.

„Sústredíme sa na inú formu humanitárnej podpory,“ dodala líderka.

Kuba sa zmieta v ekonomickej kríze po tom, ako USA zastavili prísun ropy z Venezuely, ktorá bola dovtedy jej hlavným dodávateľom. Okrem zastavenia prísunu ropy Spojené štáty uvalili na tento karibský štát aj množstvo sankcií.

Situácia v krajine sa od ich zavedenia zhoršila. Od pravidelných výpadkov elektrickej energie trvajúcich aj niekoľko hodín denne, až po nedostatok zásob v nemocniciach. Cestovný ruch tiež prudko klesol, keďže mnohé medzinárodné lety tam nemôžu dopĺňať palivo.

V marci dorazili na Kubu dve lode mexického námorníctva naložené 1000 tonami humanitárnej pomoci.

Začiatkom mája traja osobitní spravodajcovia OSN uviedli, že americká blokáda dodávok paliva vedie k „energetickému hladovaniu“ čo je stav, v ktorom nedostatok paliva paralyzuje fungovanie základných služieb potrebných na dôstojný život.
