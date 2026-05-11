Mexiko oznámilo novú dodávku humanitárnej pomoci pre Kubu
Autor TASR
Mexiko 11. mája (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok oznámila, že jej vláda posiela na Kubu novú zásielku humanitárnej pomoci, keďže americká ropná blokáda ďalej prehlbuje hospodársku krízu na tomto ostrovnom štáte. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Dnes na Kubu vypláva loď s humanitárnou pomocou,“ uviedla Sheinbaumová na tlačovej konferencii a zdôraznila, že zásielka neobsahuje ropu.
„Sústredíme sa na inú formu humanitárnej podpory,“ dodala líderka.
Kuba sa zmieta v ekonomickej kríze po tom, ako USA zastavili prísun ropy z Venezuely, ktorá bola dovtedy jej hlavným dodávateľom. Okrem zastavenia prísunu ropy Spojené štáty uvalili na tento karibský štát aj množstvo sankcií.
Situácia v krajine sa od ich zavedenia zhoršila. Od pravidelných výpadkov elektrickej energie trvajúcich aj niekoľko hodín denne, až po nedostatok zásob v nemocniciach. Cestovný ruch tiež prudko klesol, keďže mnohé medzinárodné lety tam nemôžu dopĺňať palivo.
V marci dorazili na Kubu dve lode mexického námorníctva naložené 1000 tonami humanitárnej pomoci.
Začiatkom mája traja osobitní spravodajcovia OSN uviedli, že americká blokáda dodávok paliva vedie k „energetickému hladovaniu“ čo je stav, v ktorom nedostatok paliva paralyzuje fungovanie základných služieb potrebných na dôstojný život.
