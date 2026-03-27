STRATENÉ LODE: Smerovali na Kubu, viezli humanitárnu pomoc
Dve lode odplávali z ostrova Isla Mujeres pri pobreží mesta Cancún minulý piatok. Na oboch z nich sa nachádzalo deväť ľudí z rôznych krajín. Mexiko po nich pátra
Autor TASR
Mexiko 27. marca (TASR) - Mexické námorníctvo v noci na piatok spustilo v Karibskom mori pátranie po dvoch lodiach, ktoré prevážali humanitárnu pomoc na Kubu. Na ostrov mali doraziť už utorok alebo v stredu. Ich príchod však zatiaľ nepotvrdili a s posádkami nie je možné nadviazať kontakt. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Dve lode odplávali z ostrova Isla Mujeres pri pobreží mesta Cancún minulý piatok. Na oboch z nich sa nachádzalo deväť ľudí z rôznych krajín.
Lode sú súčasťou humanitárnej iniciatívy „Nuestra America Convoy“, ktorá sa snaží dopraviť na krízou sužovaný ostrov základné potreby. Stratené lode prevážali ryžu, detské vlhčené utierky, fazuľu, detskú výživu, lieky a ďalšie zásoby .
Kuba je závislá na energetických dodávkach z cudziny a až do zásahu Spojených štátov proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi sa spoliehala na ropu z Venezuely.
Po odvlečení Madura do USA zhoršilo hospodársku krízu a výpadky dodávok prúdu na Kube následné energetické embargo, ktoré uvalil americký prezident Donald Trump s cieľom vyvinúť tlak na zmenu politického systému na karibskom ostrove.
