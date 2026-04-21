< sekcia Zahraničie
Mexiko po smrti Američanov vyšetruje podozrenia z porušenia suverenity
Sheinbaumová a ďalší mexickí predstavitelia uviedli, že incident súvisí s vojnou proti drogám v krajine.
Autor TASR
Mexiko 21. apríla (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v utorok informovala, že federálna prokuratúra vyšetruje podozrenia z porušenia suverenity a národnej bezpečnosti štátu po incidente v severomexickom štáte Chihuahua, kde zahynuli dvaja pracovníci americkej vládnej inštitúcie. Okolnosti incidentu nie sú úplne zrejmé, avšak podľa Mexika majú spojitosť so zásahmi proti drogovým kartelom. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
„Vyšetrujeme, čo títo ľudia robili a pre akú agentúru pracovali,“ povedala novinárom Sheinbaumová. Americké veľvyslanectvo v Mexiku označilo obe obete len ako vládnych zamestnancov a uviedlo, že zahynuli pri dopravnej nehode.
Sheinbaumová a ďalší mexickí predstavitelia uviedli, že incident súvisí s vojnou proti drogám v krajine. Okolnosti úmrtia dvoch Američanov podľa nej naznačujú, „že došlo k spoločnej operácii“ medzi vládou štátu Chihuahua a americkými agentmi, čo znamená, že mexické federálne orgány „budú musieť zvážiť primerané sankcie“, ak americkí agenti konali na mexickom území bez povolenia od federálnej vlády.
Od nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa vláda vo Washingtone tlačí na Mexiko, aby zakročilo proti kartelom a gangom, ktoré pašujú drogy na americké územie. Hoci mexické úrady koordinujú operácie a zdieľajú spravodajské informácie s americkými bezpečnostnými zložkami, Sheinbaumová a bezpečnostní predstavitelia krajiny opakovanie uviedli, že v oblasti, kde zomreli dvaja Američania neprebiehajú žiadne operácie za účasti amerických agentov.
Prezidentka však zdôraznila, že spolupráca medzi Mexikom a Washington prebieha hladko. „Komunikujeme spolu, funguje to dobre,“ povedala.
