Počet obetí pádu nadjazdu pre metro v Mexiku stúpol na 26

Mexiko 8. mája (TASR) - Počet obetí pondelkového pádu nadjazdu pre metro v mexickom hlavnom meste stúpol na 26. Vyplýva to z údajov o mŕtvych a zranených, ktoré v sobotu zverejnili miestne úrady, informuje agentúra TASS.



Tridsaťštyri zranených zostáva v nemocniciach, ďalších 52 ľudí z nemocníc prepustili. K nešťastiu došlo v pondelok neskoro večer miestneho času. Časť nadjazdu sa zrútila vo chvíli, keď po nej prechádzal vlak. Vozne súpravy spadli a následne sa zrazili.



Z nadjazdu, ktorý sa nachádzal vo výške približne piatich metrov nad cestou, boli vidieť vozne v spleti káblov visiace dole v tvare písmena "V". Pod nadjazdom sa v čase nešťastia mali nachádzať na ceste aj autá.



Po nešťastí vyhlásili v krajine trojdňový smútok. Ide o najhoršiu nehodu metra v mexickom hlavnom meste od jeho sprevádzkovania v roku 1969. Mexické metro má 12 liniek a denne ním prejdú milióny cestujúcich. Linku číslo 12, na ktorej došlo k nešťastiu, uviedol do prevádzky len v roku 2012 vtedajší starosta Marcelo Ebrard, ktorý je v súčasnosti ministrom zahraničných vecí.



Podľa úradov vykonali na spomínanom nadjazde v roku 2019 hĺbkovú kontrolu a následne ho preverili aj v roku 2020, pričom žiadne závažnejšie problémy neobjavili, píše TASS.



V súvislosti s nehodou sa v mexickom hlavnom meste v piatok zišli stovky demonštrantov, informuje agentúra AP. Protestujúci sa z rôznych častí metropoly zišli na mieste pondelkového nešťastia, kde vzdali úctu obetiam kladením vencov a zapaľovaním sviečok. Príčinu nešťastia pritom pripísali nedbalosti a korupcii.



Počas zhromaždenia došlo k menším potýčkam s políciou, ktorá sa niekoľkokrát pokúšala zabrániť demonštrantom, aby sa priblížili k miestu tragédie. Nakoniec im to však umožnila, informuje AP.