Mexiko podalo žalobu na výrobcov zbraní z USA, ktorí údajne pašujú zbr

Mexico City 5. augusta (TASR) - Mexico v stredu podalo žalobu na súd v americkom meste Boston na viacero amerických spoločností vyrábajúcich zbrane, a to pre údajné pašovanie zbraní do Mexika. Tieto firmy podľa mexickej vlády podporujú násilie v krajine, informovala agentúra AFP.



"Vyhráme tento súd a drastický znížime nezákonné pašovanie zbraní do Mexika," uviedol mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard.



Žaloba sa týka amerických firiem Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger a Barrett. Tieto firmy podľa mexickej vlády spolu ročne vyrobia až dve tretiny z vyše polmilióna zbraní, ktoré sa každoročne nelegálne prepašujú do Mexika.



Mexiko od uvedených spoločností žiada kompenzáciu za škody spôsobené ich "nedbanlivými praktikami". Chce tiež docieliť zavedenie primeraných pravidiel zameraných na "monitorovanie a disciplinovanosť" výrobcov zbraní. AFP v tejto súvislosti pripomína, že výroba zbraní prináša americkému zbrojárskemu priemyslu každoročne zisky v hodnote niekoľkých miliónov dolárov.



Mexické úrady evidujú od roku 2006, keď nasadili armádu do boja proti pašovaniu drog, viac ako 300.000 vrážd, pričom z väčšiny z nich obviňuje vláda kriminálne gangy. Podľa mexickej vlády bolo pritom viac ako 17.000 vrážd v roku 2019 spojených so zbraňami, ktoré boli do Mexika nelegálne privezené z USA.