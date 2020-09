Mexická polícia našla telo novinára s odrezanou hlavou

Mexiko 10. septembra (TASR) - Mexická polícia našla v stredu telo miestneho novinára Julia Valdiviu so sťatou hlavou. Podľa mimovládnej organizácie Reportéri bez hraníc ide tento rok už o piate zabitie novinára v krajine, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Valdivia pracoval pre mexický denník El Mundo de Veracruz, v ktorom sa podľa agentúry Reuters zameriaval na tzv. "nota roja" (červená správa) - správy o násilných zločinoch v mexickom štáte Veracruz.



Telo s oddelenou hlavou našla polícia pri železničnej trati približne 100 kilometrov od Jalapy, hlavného mesta štátu Veracruz.



Miestna prokuratúra vylúčila, že by išlo o samovraždu.



"V spolupráci s generálnym prokurátorom využijeme všetky zdroje na to, aby sme našli vinníkov," uviedol minister bezpečnosti a vedúci policajného zboru štátu Veracruz Hugo Gutiérrez. Vraždu novinára nazval zbabelou a odsúdil ju.



Reportéri bez hraníc pravidelne hodnotia Mexiko ako jednu z najnebezpečnejších krajín pre novinárov - od roku 2000 ich tam bolo zavraždených viac ako 100.