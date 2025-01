Mexiko ponúka občanom až 1250 eur za odovzdanie strelných zbraní

Mexiko 8. januára (TASR) - Mexická vláda plánuje ponúknuť až približne 1250 eur ľuďom, ktorí dobrovoľne odovzdajú svoje strelné zbrane vrátane guľometov a útočných pušiek. Ide o súčasť programu odzbrojovania občanov a zníženia násilnej trestnej činnosti. TASR píše podľa správy agentúry AFP.



"Ide o vytvorenie miest, ako sú vestibuly kostolov, kde môžu ľudia dobrovoľne odovzdať svoje zbrane a finančne ich za to odmeniť," uviedla mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Minulý mesiac vyzvala Mexičanov, aby sa zapojili do programu "Áno odzbrojeniu, áno mieru". Skeptikov ubezpečila, že za odovzdanie zbraní nebudú trestne stíhaní.



Podľa oficiálneho vyhlásenia vlády z pondelka sa za revolver vyplatí 8700 pesos (414 eur), za útočnú pušku AK-47 25.000 pesos (1190 eur) a 16.450 pesos (1250 eur) za guľomet.



V Mexiku sa rozmáha násilná trestná činnosť spojená s niekoľko miliardovým nelegálnym obchodom s drogami. Podľa predbežných údajov mexického štatistického úradu bolo v roku 2023 zavraždených viac ako 31.000 ľudí, z nich 70 percent strelnou zbraňou.



Mexiko predaj zbraní prísne kontroluje a prakticky znemožňuje ich legálne získanie. Opakovane tiež nalieha na Washington, aby riešil nezákonný cezhraničný obchod so zbraňami zo Spojených štátov.