Mexiko popiera, že by vydalo mafiána výmenou za prepustenie exministra

Mexiko 24. novembra (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondelok odmietol tvrdenia o tom, že by Mexiko súhlasilo s vydaním vedúceho predstaviteľa kartelu do Spojených štátov výmenou za prepustenie bývalého mexického ministra obrany Salvadora Cienfuegosa, ktorého zadržali príslušné orgány v USA. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Minulý týždeň agentúra priniesla správu, že Mexiko sa dohodlo s americkým ministrom spravodlivosti Williamom Barrom na zatknutí vysokopostaveného predstaviteľa mexického drogového kartelu ako súčasť dohody, ktorej cieľom malo byť zbavenie obvinení z pašovania drog, ktoré USA vzniesli voči Cienfuegosovi.



"Nešlo o žiadnu tajnú dohodu," uviedol Obrador s odvolaním sa na viaceré mexické a zahraničné médiá, ktoré tvrdili, že Mexiko sa USA vyhrážalo vylúčením regionálneho šéfa amerického Úradu pre kontrolu obchodu s drogami (DEA) a jeho agentov, pokiaľ USA nestiahnu voči Cienfuegosovi obvinenia.



Podľa Obradora je nesprávne namýšľať si, že USA poslali Cienfuegosa späť, aby Mexiko následne Washingtonu vydalo hlavného predstaviteľa organizovaného zločinu.



Cienfuegos bol ministrom obrany v rokoch 2012-18 počas vlády vtedajšieho mexického prezidenta Enriqueho Peňu Nietu. V októbri tohto roka ho zadržali na letisku v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia. Cienfuegos údajne spolupracoval s mexickým kartelom a umožnil prevoz tisícok ton narkotík do USA. Čelil obvineniam z pašovania drog a prania špinavých peňazí, pripomína Reuters.



Súd v americkom meste New York minulý týždeň schválil stiahnutie obvinení. USA tento krok zdôvodnili tým, že ich záujem v udržiavaní spolupráce s Mexikom prevýšil záujem o prešetrenie prípadu.