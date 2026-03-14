< sekcia Zahraničie
Mexiko poslalo tretí veľký balík humanitárnej pomoci obliehanej Kube
Ostrov s 9,6 miliónmi obyvateľov, na ktorý je od roku 1962 uvalené obchodné embargo USA, sa už roky nachádza v ťažkej hospodárskej kríze.
Autor TASR
Havana 14. marca (TASR) - Dve lode mexického námorníctva naložené 1000 tonami humanitárnej pomoci dorazili v piatok na Kubu, ktorej ekonomika bola tvrdo zasiahnutá od februára, keď sa stala cieľom americkej energetickej blokády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Americký prezident Donald Trump prisľúbil odrezať Kubu od ropy po tom, ako USA vyviezli z vlasti bývalého prezidenta Venezuely Nicolása Madura. Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy do tejto komunistickej krajiny.
Mexiko bolo ďalším kľúčovým dodávateľom ropy na Kubu a americké embargo viedlo k výpadkom elektriny, ktoré by mohli karibský ostrov uvrhnúť do úplnej tmy.
Mexické ministerstvo zahraničných vecí už vo februári poslalo na Kubu dve zásielky pomoci vrátane potravín darovaných ľuďmi počas potravinovej zbierky a tiež hygienických potrieb.
„Opäť raz ďakujeme, Mexiko,“ povedala kubánska ministerka obchodu Betsy Diazová počas uvítacieho ceremoniálu v havanskom prístave, ktorý vysielala kubánska televízia.
Ostrov s 9,6 miliónmi obyvateľov, na ktorý je od roku 1962 uvalené obchodné embargo USA, sa už roky nachádza v ťažkej hospodárskej kríze, sprevádzanej dlhými výpadkami elektriny a nedostatkom paliva, liekov a potravín. Teraz bol tiež odrezaný od zásadných dodávok ropy z Venezuely a Mexika pod hrozbou amerických ciel.
Kubánske úrady v piatok potvrdili, že prebiehajú rokovania so Spojenými štátmi v dôsledku intenzívneho tlaku zo strany Donalda Trumpa. Americký prezident tento mesiac povedal, že Kuba je uňho ďalšou na programe po Iráne a predpovedal, že komunistami spravovaný ostrov „čoskoro padne“.
