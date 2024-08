Mexiko pozastavilo styky s veľvyslanectvom Spojených štátov

Mexiko 27. augusta (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v utorok uviedol, že jeho vláda pozastavila styky s veľvyslanectvom Spojených štátov. Krok súvisí s nedávnym vyjadrením amerického veľvyslanca, ktorý kritizoval navrhovanú reformu justície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prezident pozastavenie komunikácie s veľvyslanectvom USA potvrdil na tlačovej konferencii. Zdôraznil však, že krok sa týka iba veľvyslanectva v Mexiku a diplomatické styky s Washingtonom Mexiko neprerušilo.



Ľavicovo orientovaný mexický prezident tento rok predstavil justičnú reformu, na základe ktorej by sudcov mali priamo voliť občania. S reformou nesúhlasia súčasní sudcovia, ktorí na protest proti nej vstúpili tento týždeň do štrajku. Prezident označil štrajk za nezákonný a obvinil sudcov, že takto slúžia záujmom zločincov.



Minulý týždeň veľvyslanec USA Ken Salazar označil reformu za "veľké riziko pre fungovanie mexickej demokracie". Priama voľba sudcov podľa Salazara povedie k neúmerným postihom nad rámec práva a zvýšeniu vplyvu drogových kartelov na justíciu. Upozornil tiež na potenciálne ohrozenie obchodných vzťahov medzi USA a Mexikom a to, že reforma ohrozí dôveru investorov. Obavy tlmočil aj kanadský veľvyslanec Graeme Clark.



López Obrador v uplynulých dňoch kritiku reformy označil ako neúctivú a intervenčnú. Lópezove funkčné obdobie potrvá ešte niečo vyše mesiaca, reformu však podporuje aj jeho nástupkyňa Claudia Sheinbaumová.