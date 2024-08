Mexiko požiadalo Ekvádor o prevoz bývalého viceprezidenta

Mexiko 6. augusta (TASR) - Mexiko v pondelok uviedlo, že požiadalo Ekvádor o prevoz zadržaného bývalého viceprezidenta Jorgeho Glasa do tretej krajiny vzhľadom na jeho "kritický" zdravotný stav. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



Glas (54) je v Ekvádore stíhaný za korupciu a od decembra sa ukrýval na mexickej ambasáde v Quite. Ekvádorské bezpečnostné zložky však 5. apríla vnikli do priestorov mexického veľvyslanectva a zadržali Glasa napriek tomu, že mu Mexiko predtým udelilo politický azyl. Tento zásah viedol k prerušeniu diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami.



Bývalý ekvádorský viceprezident bol po zadržaní prevezený do prísne stráženého väzenia v prístavnom meste Guayaquil na západe krajiny. Mexické ministerstvo zahraničných vecí požiadalo Ekvádor, aby umožnil prevoz Glasa do tretej krajiny v súlade s Caracaským dohovorom o diplomatickom azyle. Quito zatiaľ na žiadosť mexickej vlády neodpovedalo.



Mexiko zároveň vyzvalo Ekvádor na "prijatie potrebných humanitárnych opatrení", aby bol Glas "prepustený a strážený na bezpečnom mieste vzhľadom na jeho údajne kritický zdravotný stav".



Glas bol 8. apríla na krátko hospitalizovaný po tom, čo odmietal jesť, uviedli jeho právnici a ekvádorské väzenské úrady.



Mexiko po aprílovej razii ekvádorských bezpečnostných zložiek v priestoroch jeho veľvyslanectva stiahlo z Ekvádoru diplomatický zbor a prerušilo diplomatické vzťahy s Quitom.