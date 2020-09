Mexiko pracuje na vývoji vlastných vakcín voči koronavírusu

Mexiko 6. septembra (TASR) - Mexiko pracuje na vývoji vlastnej vakcíny voči novému koronavírusu, ktorá by mohla byť pripravená na použitie na jar budúceho roku. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Podľa biologičky Esther Orozcovej, ktorá koordinuje boj proti koronavírusu v Mexiku, vyvíja očkovaciu látku súkromná spoločnosť Laboratorio Avimex. Spolupracuje pritom s odborníkmi z mexickej národnej univerzity UNAM a vládneho inštitútu pre sociálnu bezpečnosť IMSS.



"Ich výskum je už v pokročilej fáze. Myslím, že (vakcína) bude pripravená do jari alebo do začiatku leta," povedala Orozcová v rozhovore pre agentúry Reuters.



Podľa nej sa už čoskoro začne prvá fáza testovania očkovacej látky na desiatkach dobrovoľníkov. V druhej fáze to budú už stovky a v tretej - záverečnej - už tisíce ľudí.



Mexická spoločnosť Laboratorio Avimex sa venuje najmä výrobe vakcín a farmaceutických produktov pre zvieratá.



Novým koronavírusom sa v Mexiku, druhej najväčšej ekonomike v Latinskej Amerike, infikovalo už viac ako 623.000 ľudí a 66.851 zomrelo na súvisiace komplikácie.



Okrem snáh o vývoj vlastnej vakcíny sa Mexiko bude podieľať aj na klinických testoch talianskych a ruských očkovacích látok voči koronavírusu. Má tiež záujem zapojiť sa do testov ďalších vakcín, ktoré vyvíjajú nadnárodné spoločnosti Sanofi, Johnson & Johnson a čínske firmy CanSino Biologics a Walvax Biotechnology.



Mexická vláda tiež uzavrela dohodu o vývoji vakcíny s nadnárodnou farmaceutickou firmou AstraZeneca. Mexiko sa všetkými týmito cestami snaží zabezpečiť si približne 200 miliónov dávok vakcín, ktoré bude podľa odhadov potrebovať pre vlastné obyvateľstvo.