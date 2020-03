Mexiko pre koronavírus vyhlásilo stav zdravotnej núdze

Mexiko 31. marca (TASR) - Mexiko vyhlásilo v pondelok stav zdravotnej núdze a zaviedlo prísnejšie opatrenia v snahe spomaliť šírenie nového koronavírusu, ktoré budú v platnosti do 30. apríla. Stalo sa to po tom, ako počet prípadov nákazy v krajine presiahol 1000 a výrazne sa zvýšil aj počet úmrtí. Informovala o tom agentúra Reuters.



Zdravotnícki predstavitelia v Mexiku hlásili v pondelok celkovo 1094 prípadov infikovaných. Deň predtým ich bolo 993; v pondelok pribudlo aj osem ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19, čím ich počet stúpol na 28. Miestni zdravotníci varujú, že zdravotný systém v krajine môže skolabovať, ak sa šírenie koronavírusu nepodarí spomaliť.



Novoprijaté opatrenia v boji s koronavírusom obmedzujú počet ľudí, ktorí sa spolu môžu stretnúť na 50. Mexiko predĺžilo aj pozastavenie aktivít, ktoré nie sú nevyhnutné. Už predtým v krajine zakázali hromadné verejné podujatia.



Námestník ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell v pondelok podľa agentúry AP uviedol, že Mexičania majú počas jedného mesiaca zostať doma a nevychádzať do ulíc. Dodal však, že vláda neplánuje ľudí za porušenie týchto nariadení sankcionovať.



"Toto platí - striktne - pre ľudí starších než 60 rokov, tých, ktorí trpia vysokým krvným tlakom, cukrovkou, tehotné ženy, a to bez ohľadu na to, či sa ich zamestnanie považuje za nevyhnutné," povedal López-Gatell.