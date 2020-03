Mexiko pre koronavírus zavádza obmedzenia verejného života

Mexiko 23. marca (TASR) - V Mexiku vstúpili v pondelok do platnosti čiastočné obmedzenia verejného života. Zatvorené sú školy, kiná a múzeá a odložené sú aj verejné podujatia, keďže počet nakazených novým koronavírusom stúpol v krajine na 316. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



V rámci opatrení zavedených na štyri týždne úrady požiadali obyvateľov, aby sa dobrovoľne zdržiavali vo svojich domovoch.



Vláda mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora, ktorú kritizujú za oneskorenú a vlažnú reakciu na šírenie koronavírusu, úplne nezakázala verejné aktivity pre obavy, že by to príliš poškodilo ekonomiku krajiny.