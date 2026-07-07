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Mexiko preveruje, či USA neporušili suverenitu zatknutím lídra kartelu
Zambadu zadržali v júli 2024 v americkom štáte Texas spolu s a Joaquínom Guzmánom Lópezom, synom spoluzakladateľa kartelu Sinaloa Joaquína „El Chapa" Guzmána.
Autor TASR
Mexiko 7. júla (TASR) - Mexiko v utorok oznámilo, že vyšetruje, či Spojené štáty pri zatknutí lídra kartelu Sinaloa Ismaela „El Mayo“ Zambadu v roku 2024 neporušili suverenitu krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vyšetrovanie nasleduje po tom, čo americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) poskytol lietadlo, ktorým bol Zambada prevezený do Spojených štátov, na verejnú prezentáciu v leteckom múzeu v Novom Mexiku.
„Ak by sa na tejto operácii podieľal niektorý z amerických orgánov, znamenalo by to porušenie medzinárodných zmlúv a (mexickej) ústavy,“ uviedla prezidentka Claudia Sheinbaumová počas tlačovej konferencie.
Zambadu zadržali v júli 2024 v americkom štáte Texas spolu s a Joaquínom Guzmánom Lópezom, synom spoluzakladateľa kartelu Sinaloa Joaquína „El Chapa“ Guzmána.
Zambada vtedy tvrdil, že do Spojených štátov ho proti jeho vôli previezol súkromným lietadlom Guzmán López. Ten sa vlani v decembri priznal k obvineniam z pašovania drog v USA a dodal, že Zambadu uniesol do USA preto, aby si získal priazeň amerických úradov.
Americké veľvyslanectvo v Mexiku v roku 2024 uviedlo, že na operácii sa nezúčastnil žiadny americký orgán, pripomenula na rannej tlačovej konferencii mexická ministerka vnútra Rosa Icela Rodríguezová.
Vyšetrovanie nasleduje po tom, čo americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) poskytol lietadlo, ktorým bol Zambada prevezený do Spojených štátov, na verejnú prezentáciu v leteckom múzeu v Novom Mexiku.
„Ak by sa na tejto operácii podieľal niektorý z amerických orgánov, znamenalo by to porušenie medzinárodných zmlúv a (mexickej) ústavy,“ uviedla prezidentka Claudia Sheinbaumová počas tlačovej konferencie.
Zambadu zadržali v júli 2024 v americkom štáte Texas spolu s a Joaquínom Guzmánom Lópezom, synom spoluzakladateľa kartelu Sinaloa Joaquína „El Chapa“ Guzmána.
Zambada vtedy tvrdil, že do Spojených štátov ho proti jeho vôli previezol súkromným lietadlom Guzmán López. Ten sa vlani v decembri priznal k obvineniam z pašovania drog v USA a dodal, že Zambadu uniesol do USA preto, aby si získal priazeň amerických úradov.
Americké veľvyslanectvo v Mexiku v roku 2024 uviedlo, že na operácii sa nezúčastnil žiadny americký orgán, pripomenula na rannej tlačovej konferencii mexická ministerka vnútra Rosa Icela Rodríguezová.