Mexický prezident sa druhýkrát nakazil koronavírusom

Mexiko 11. januára (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador v pondelok oznámil, že má druhýkrát ochorenie COVID-19 a postihli ho mierne príznaky. Samotné Mexiko je pandémiou koronavírusu ťažko zasiahnuté a bojuje s ďalšou vlnou prípadov nákazy. V utorok to uviedla tlačová agentúra AFP.



"Informujem vás, že som infikovaný covidom a hoci príznaky mám mierne, zostanem v izolácii a budem robiť iba administratívnu prácu a komunikovať cez internet, kým sa z toho nedostanem," napísal prezident na Twitteri.



López Obrador dodal, že ho na obvyklej rannej tlačovej konferencii a na ďalších verejných podujatiach až do vyliečenia bude zastupovať minister vnútra Adán Augusto López.



Niekoľko hodín predtým sa 68-ročný prezident objavil pred novinármi, ale bez rúška na tvári a rozprával zachrípnutým hlasom. To vyvolalo obvinenia kritikov z prezidentovho nezodpovedného správania.



Líder povedal, že mal v pláne dať sa otestovať na covid, ale bol presvedčený, že má chrípku.



López Obrador prekonal prvú nákazu covidom začiatkom roka 2021. Je zaočkovaný vakcínou od spoločnosti AstraZeneca vrátane posilňujúcej dávky, ktorú dostal 7. decembra.



Tak ako mnoho iných krajín aj Mexiko trápi nová vlna infekcie koronavírusom, pripisovaná novému a vysoko nákazlivému variantu omikron a tradičným koncoročným rodinným stretnutiam.



V piatok 7. januára oficiálny počet úmrtí na covid v Mexiku - piaty najvyšší na svete - prekročil hranicu 300.000, hoci denné úmrtia sú stále oveľa nižšie než počas predchádzajúcich vĺn.



Krajina so 129 miliónmi obyvateľov hlásila celkovo vyše 4,1 milióna potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Skutočné číslo je podľa presvedčenia odborníkov oveľa vyššie a dôvodom je, že v Mexiku sa málo testuje.



Mexiko ako jedna z najobľúbenejších turistických destinácií na svete necháva hranice počas pandémie otvorené a od prichádzajúcich turistov nevyžaduje žiadne testy ani očkovacie pasy.