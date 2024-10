VÝBUCH V OCELIARNI: Zomrelo najmenej 12 ľudí

Mexiko 30. októbra (TASR) - Explózia v oceliarni v štáte Tlaxcala v strednej časti Mexika si v stredu vyžiadala najmenej 12 obetí na životoch, uviedli miestni predstavitelia. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa šéfa tamojšej jednotky civilnej ochrany Juvencia Nieta ide v prípade všetkých obetí o zamestnancov oceliarne. Ďalšia osoba utrpela zranenia a previezli ju do nemocnice, dodal.



Ako spresnil, k výbuchu došlo približne o 3.00 h miestneho času (10.00 h SEČ) vo veži oceliarne Aceros Simec, ktorá sa nachádza v rozsiahlejšom priemyselnom areáli.



"Oceľ sa dostala do kontaktu s vodou a to zapríčinilo explóziu," uviedol Nieto s tým, že úrady presné okolnosti nehody ešte zisťujú.



Guvernérka štátu Tlaxcala Lorena Cuuellarová na sociálnych sieťach vyjadrila sústrasť pozostalým a uviedla, že sa s nimi plánuje stretnúť, dodáva AFP.