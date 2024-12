Mexiko pripravuje aplikáciu pre migrantov v USA

Mexiko 28. decembra (TASR) - Mexiko pripravuje mobilnú aplikáciu s núdzovým tlačidlom určenú pre migrantov, ktorým bude hroziť bezprostredné zadržanie v Spojených štátoch. Oznámila to v piatok mexická vláda v nadväznosti na vyhrážanie sa novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa hromadnými deportáciami prisťahovalcov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ak zistíte, že vám hrozí bezprostredné zatknutie, stlačíte výstražné tlačidlo, ktoré vyšle signál na najbližší konzulát," uviedol mexický minister zahraničných vecí Juan Ramón de la Fuente. Aplikácia by podľa jeho slov mala byť dokončená v januári a okrem konzulátu bude informovať aj rodinu danej osoby a tiež mexický rezort diplomacie. AFP pripomína, že Mexiko má v USA desiatky konzulátov.



Mexická vláda zároveň podľa ministra rokuje aj s ďalšími krajinami vrátane Guatemaly či Hondurasu o ich vlastných pohotovostných plánoch v prípade hromadných deportácií hroziacich po nástupe Trumpa do funkcie 20. januára.



Trump prisľúbil, že na hraniciach s Mexikom vyhlási stav núdze a vyhostí milióny ľudí, ktorí nemajú povolenie na pobyt v USA. Prílev migrantov do USA pritom označil za "inváziu", pripomína AFP.



Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová naproti tomu informovala, že jej vláda sa chystá vypracovať správu, v ktorej zdôrazní prínos mexických zamestnancov pre americkú ekonomiku.