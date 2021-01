Mexiko sa dohodlo s Ruskom na dodávke 24 miliónov dávok vakcíny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Mexiko 25. januára (TASR) - Mexiko sa dohodlo s Ruskom na dodávke 24 miliónov dávok ruskej vakcíny Sputnik V. Uviedol to mexický prezident Andrés Manuel López Obrador po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše agentúra AFP.Ruskú vakcínu regulačné úrady v Mexiku doposiaľ oficiálne neschválili.Obrador, ktorý v nedeľu oznámil, že mal pozitívny test na koronavírusovú chorobu COVID-19, na Twitteri uviedol, že Putinovi ďakuje "".Ruskí vedci tvrdia, že vakcína Sputnik V má 95-percentnú účinnosť, no nezávislé recenzované štúdie o tom ešte nie sú k dispozícii.Rusko zaregistrovalo svoju vakcínu pomenovanú po družici zo sovietskej éry vlani v auguste. O niekoľko mesiacov tak predbehlo západných konkurentov. Vakcínu však zaregistrovalo bez toho, aby prešla náročnými klinickými testami, čo vyvoláva obavy niektorých odborníkov.Námestník mexického ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell odcestoval začiatkom januára do Argentíny - jednej z krajín, v ktorej Sputnikom V očkujú - aby sa tam informoval o doterajších skúsenostiach s touto vakcínu.Mexiko začalo masovo očkovať svojich obyvateľov 24. decembra vakcínou vyvinutou konzorciom Pfizer a BioNTech, avšak k dispozícii má len obmedzené množstvo tejto očkovacej látky. Krajina tiež schválila vakcínu od spoločnosti Astra Zeneca a Oxfordskej univerzity, pričom s Argentínou uzavrela dohodu, že túto očkovaciu látku budú vyrábať spoločne.Mexiko dosiaľ zaznamenalo takmer 150.000 úmrtí na COVID-19 a viac ako 1,7 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Nemocnice v hlavnom meste majú už týždne takmer naplnené kapacity po náraste infikovaných pacientov po období sviatkov.