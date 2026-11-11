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Mexiko sa snaží zastaviť migrantov smerujúcich do USA

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Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Migranti prekročili rieku Suchiate v mexickom štáte Chiapas na hranici s Guatemalou, kde im podľa záberov médií zablokovali cestu príslušníci Národnej gardy, pracovníci migračných úradov a polícia.

Autor TASR
Tapachula 11. novembra (TASR) - Mexické úrady sa v utorok pokúsili zastaviť približne 100 migrantov zo Strednej Ameriky, ktorí po prekročení hranice s Guatemalou mierili do USA. Už v nedeľu do Mexika vstúpila oveľa väčšia skupina približne 1000 ľudí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.

Migranti prekročili rieku Suchiate v mexickom štáte Chiapas na hranici s Guatemalou, kde im podľa záberov miestnych médií zablokovali cestu príslušníci Národnej gardy, pracovníci migračných úradov a polícia. Podľa správ z mesta Tapachula, ktoré leží najbližšie k hranici, zadržali približne 40 z nich. Mexické migračné úrady agentúre AFP bezprostredne nepotvrdili ich zadržanie.

V nedeľu skupina migrantov prekročila hranicu bez odporu. Po zastávke v Tapachule pokračovala v ceste na sever, hoci americká hranica zostáva pre nich prakticky uzavretá. Od septembra ide už o tretiu veľkú skupinu migrantov. Proti prvým dvom mexické úrady zasiahli ešte v Chiapase a migrantom vydali dočasné povolenia na pobyt.

Niektorí migranti očakávajú, že po víťazstve demokratov v minulotýždňových voľbách do Kongresu sa zvýšili ich šance na vstup do USA. „Dúfame, že si spomenú, že do Senátu a Kongresu sa dostali vďaka hlasom potomkov Hispáncov a Latinoameričanov,“ povedal 47-ročný César Sandoval z Nikaraguy.

Prezident Donald Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia aj za následnej vlády demokrata Joea Bidena odsudzoval takéto skupiny migrantov.
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