Mexiko schválilo na núdzové použitie kubánsku vakcínu Abdala

Mexiko 30. decembra (TASR) - Mexiko schválilo na núdzové použitie trojdávkovú kubánsku vakcínu Abdala proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



O schválení tejto očkovacej látky rozhodla Federálna komisia na ochranu pred zdravotnými rizikami (COFEPRIS) v stredu, píše na svojej webovej stránke denník El País. Trojdávková vakcína Abdala podľa komisie spĺňa požiadavky v oblasti "kvality, bezpečnosti a účinnosti".



Abdala je už desiatou očkovacou látkou, ktorú mexické úrady používajú na očkovanie svojho obyvateľstvo voči šíriacemu sa koronavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) túto kubánsku vakcínu na núdzové použitie ešte neschválila.



Kuba svoju domácu vakcínu na núdzové použitie schválila v júli tohto roka. Išlo o prvú očkovaciu látku vyrobenú v oblasti Latinskej Ameriky, pripomína DPA. Kuba takisto vyvinula ďalšie dve vakcíny, ktoré ešte WHO neschválila – očkovacie látky Soberana 2 a Soberana Plus.



Vakcínu Abdala už na núdzové použitie schválili i v Nikarague, vo Venezuele a vo Vietname.