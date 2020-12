Mexiko schválilo núdzové použitie vakcíny Pfizer-BioNTech

Mexiko 12. decembra (TASR) - Mexická komisia pre zdravotnú bezpečnosť schválila v piatok núdzové použitie vakcíny proti novému koronavírusu, ktorú vyvinuli spoločnosti Pfizer a BioNTech. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na mexické ministerstvo zdravotníctva.



Mexiko sa stalo v poradí štvrtou krajinou sveta, ktorá dala zelenú použitiu tejto očkovacej látky: po Británii, Kanade a Bahrajne. V najbližších dňoch sa očakáva takéto rozhodnutie aj v USA.



Mexické úrady by mali predbežne dostať 250.000 dávok vakcíny Pfizer-BioNTech, čo by malo stačiť na zaočkovanie 125.000 ľudí. Vakcinácia by sa mala v Mexiku začať už na budúci týždeň. Ako prví budú očkovaní zdravotníci nasadení v prvej línii boja s koronavírusom.



Mexiko od začiatku pandémie potvrdilo už viac ako 1,2 milióna prípadov nákazy a vyše 112.000 súvisiacich úmrtí.