Mexiko schválilo ruskú vakcínu Sputnik V na núdzové použitie

Mexiko 3. februára (TASR) - Mexiko v utorok schválilo núdzové použitie ruskej vakcíny Sputnik V proti novému koronavírusu. Stalo sa tak v rovnaký deň, čo predbežné výsledky štúdie zverejnenej v uznávanom lekárskom časopise The Lancet potvrdili jej 91,6-percentnú účinnosť. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.



S použitím vakcíny Sputnik V vyslovila súhlas Federálna komisia na ochranu pred zdravotnými rizikami (COFEPRIS), uviedol na tlačovej konferencii námestník ministra zdravotníctva Hugo López-Gatell.



Viacerí odborníci ešte donedávna spochybňovali účinnosť vakcíny Sputnik V, pretože ju ruské úrady schválili ešte pred ukončením záverečnej fázy klinických skúšok. Avšak najnovšia analýza údajov od približne 20.000 dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do tretej fázy testov, naznačuje, že táto očkovacia látka podávaná v dvoch dávkach má pri predchádzaní symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19 vyše 90-percentnú účinnosť.



Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador po minulotýždňovom telefonáte so svojím ruským náprotivkom Vladimírom Putinom oznámil, že Rusko dodá Mexiku 24 miliónov dávok svojej vakcíny.



Od začiatku pandémie v Mexiku zaznamenali viac ako 1,8 milióna prípadov nákazy a takmer 160.000 úmrtí. V globálnom počte obetí koronavírusu je Mexiko na treťom mieste, hneď za USA a Brazíliou.



Vakcinačnú kampaň v Mexiku spustili 24. decembra. Doteraz v nej využívali len očkovaciu látku od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. Mexiko následne schválilo použitie vakcíny od firmy AstraZeneca a uzavrelo zmluvu na jej výrobu s Argentínou.



Použitie vakcíny Sputnik V už schválili v krajinách ako Alžírsko, Argentína, Irán, Južná Kórea, Maďarsko, Pakistan, Tunisko či Venezuela.