Mexiko, Španielsko a Brazília vyzývajú na konštruktívny dialóg s Kubou
Trump uvalil na Kubu ropnú blokádu, čím zhoršil najhoršiu hospodársku a energetickú krízu na tomto chudobnom ostrove za posledné desaťročia.
Autor TASR
Mexiko 19. apríla (TASR) - Mexiko, Španielsko a Brazília v sobotu vyjadrili znepokojenie nad „dramatickou situáciou“ na Kube, ktorá už mesiace čelí tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trio vyzvalo na „úprimný a rešpektujúci dialóg“. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Bez toho, aby výslovne spomenuli Spojené štáty, tri krajiny pod vedením ľavicových vlád vyjadrili „hlboké znepokojenie nad vážnou humanitárnou krízou, ktorú prežíva kubánsky ľud, a vyzvali na prijatie potrebných opatrení na zmiernenie tejto situácie“.
V spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnilo mexické ministerstvo zahraničných vecí, tieto krajiny vyzvali na „úprimný a rešpektujúci dialóg“ v súlade s medzinárodným právom.
Cieľom takéhoto dialógu by malo byť nájdenie trvalého riešenia súčasnej situácie a zabezpečenie toho, aby o svojej budúcnosti rozhodoval v plnej slobode samotný kubánsky ľud, uvádza sa vo vyhlásení.
Krajiny výzvu zverejnili v čase, keď sa v Barcelone koná samit lídrov ľavicových strán pod vedením španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, ktorý patrí medzi najväčších kritikov bombardovania na Blízkom východe zo strany Spojených štátov a Izraela.
Medzi účastníkmi boli aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorí vyzvali, aby sa vyvíjalo úsilie na „ochranu demokracie“.
Kuba sa pripravuje na možný útok po opakovaných varovaniach Trumpa, že Kuba je „na rade“ po tom, ako zvrhol venezuelského vodcu Nicolása Madura a vyhlásil vojnu Iránu.
Trump uvalil na Kubu ropnú blokádu, čím zhoršil najhoršiu hospodársku a energetickú krízu na tomto chudobnom ostrove za posledné desaťročia.
