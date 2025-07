Mexiko spustilo lotériu na podporu migrantov v USA

Mexiko 26. júla (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v piatok oznámila spustenie lotérie s cieľom vyzbierať peniaze na podporu migrantov, ktorí sa v USA ocitli uprostred boja vlády proti prisťahovalcom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



V Spojených štátoch, kde prezident Donald Trump od svojej januárovej inaugurácie presadzuje tvrdú protiimigračnú politiku, žije takmer 12 miliónov Mexičanov. Približne 75.000 z nich sa odvtedy podľa Sheinbaumovej dobrovoľne vrátilo do vlasti.



Lotéria „je venovaná našim bratom a sestrám migrantom“, povedala v piatok Sheinbaumová, ktorá prisľúbila všetku potrebnú konzulárnu pomoc Mexičanom postihnutým Trumpovým zásahom.



Na žreboch do lotérie s výhrou takmer 425 miliónov pesos (19,5 milióna eur) je zobrazené srdce obklopené kukuričnými klasmi a rastlinami agáve s nápisom „Mexiko s M ako migrant“. Žrebovať sa začne 15. septembra, keď Mexiko oslavuje začiatok vojny o nezávislosť so Španielskom v roku 1810.



„Peniaze, ktoré zostanú po výhrach, budú použité na posilnenie všetkej našej podpory migrantov v Spojených štátoch prostredníctvom našich konzulátov,“ objasnila mexická prezidentka, ktorá predtým kritizovala razie imigračných úradov v USA. Ich cieľom bolo zadržať cudzincov bez potrebných dokladov predovšetkým v meste Los Angeles, kde žije početná komunita Mexičanov.