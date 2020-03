Tisíce žien protestovali v Mexiku proti násiliu a vraždám

Mexiko 9. marca (TASR) - Tisíce žien vyšli v nedeľu do ulíc mexického hlavného mesta pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ) a protestovali proti narastajúcemu počtu vrážd žien v tejto krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



V uliciach mesta bolo rozmiestnených viac ako 2700 príslušníčok poriadkovej polície s cieľom udržať protestný pochod pod kontrolou.



Protesty proti násiliu na základe pohlavia sa v posledných rokoch v Mexiku zintenzívnili a sprevádzalo ich násilie z dôvodu nárastu násilných prejavov voči ženám a dievčatám a nečinnosti vlády. V priemere je v Mexiku každý deň zavraždených desať žien.



"Ženy sú dnes hlavnými predstaviteľkami zmeny spoločnosti s cieľom vyhubiť násilie, odstrániť sexizmus a zaručiť práva a rovnosť pre ženy a dievčatá," napísala na Twitteri primátorka mexickej metropoly Claudia Sheinbaumová.



Protesty sa konali aj v ďalších mestách v Mexiku. Ženy v krajine plánujú na pondelok celonárodný štrajk, počas ktorého majú milióny žien a dievčat zostať doma namiesto toho, aby išli do práce alebo do školy.