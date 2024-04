Mexiko tvrdí, že jeho diplomatický personál opustil Ekvádor

Mexiko 7. apríla (TASR) - Mexický diplomatický personál v nedeľu opustil Ekvádor, uviedla mexická ministerka zahraničných vecí Alicia Bárcenová. Obe krajiny prerušili vzťahy po tom, ako bezpečnostné sily Quita vtrhli na mexické veľvyslanectvo počas razie, ktorá vyvolala kritiku v celej Latinskej Amerike. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry AFP.



"Náš diplomatický tím zanecháva v Ekvádore všetko a vracia sa domov so vztýčenou hlavou - po útoku na naše veľvyslanectvo," uviedla Bárcenová.



Ministerka sa tak vyjadrila po tom, ako sa Španielsko a Európska únia pridali k šéfovi OSN a niekoľkým latinskoamerickým krajinám a odsúdili Quito za zásah, ktorý Ekvádor uskutočnil v snahe zatknúť bývalého viceprezidenta Jorgeho Glasa. Ten sa medzitým ukrýval na veľvyslanectve Mexika.



Glas tam hľadal útočisko v decembri minulého roka po tom, ako bol naňho vydaný zatykač pre údajnú korupciu, čo vláda ekvádorského prezidenta Daniela Noboa označila za "nezákonný čin".



Ekvádorské špeciálne jednotky vybavené baranidlom v piatok obkľúčili budovu veľvyslanectva a najmenej jeden agent preliezol múry v rámci zásahu v diplomatických priestoroch, ktoré sa považujú za "nedotknuteľné zvrchované územie".



Mexické ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že diplomatický personál a jeho rodiny opustia Ekvádor nasledujúci deň, a dodalo, že na letisko ich bude sprevádzať personál zo "spriatelených a spojeneckých krajín".



Skupina, ktorú podľa úradov tvorí 18 ľudí, cestuje komerčnou leteckou spoločnosťou do Mexika po tom, ako bolo pre napätie vylúčené použitie vojenského lietadla.



Úradníci a ich rodiny odišli na letisko v Quite v sprievode veľvyslancov Nemecka, Panamy, Kuby a Hondurasu, ako aj predsedu ekvádorsko-mexickej komory, uviedlo v samostatnom vyhlásení mexické ministerstvo zahraničných vecí.