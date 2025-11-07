< sekcia Zahraničie
Mexiko údajne zmarilo iránsku operáciu zabiť izraelskú veľvyslankyňu
Podľa Axiosu mala plán vykonať Jednotka 11000 spadajúca pod elitné brigády IRG Kuds.
Washington 7. novembra (TASR) - Iránske Islamské revolučné gardy (IRG) plánovali atentát na izraelskú veľvyslankyňu v Mexiku Ejnat Kranz Neigerovú. Pokúšali sa o to od konca minulého roka, v lete ich zámer odhalili mexické bezpečnostné služby a veľvyslankyni v súčasnosti nehrozí nebezpečenstvo. V piatok o tom informovali agentúra Reuters a portál Axios.
Podľa Axiosu mala plán vykonať Jednotka 11000 spadajúca pod elitné brigády IRG Kuds. Nemenovaný americký predstaviteľ uviedol, že tá istá jednotka sa v uplynulých mesiacoch pokúšala uskutočniť útoky na židovské a izraelské ciele v Austrálii a Európe.
Iránska operácia bola podľa zdroja aktívna do prvej polovice roku 2025, keď bol zámer iránskych agentov odhalený.
„Ide len o najnovší prípad v dlhej histórii pokusov o atentáty, ktoré Irán páchal po celom svete na diplomatov, novinárov, disidentov a kohokoľvek, kto s ním nesúhlasí, čo by malo hlboko znepokojovať každú krajinu, v ktorej je Irán prítomný,“ povedal americký predstaviteľ. Odmietol poskytnúť viac podrobností o prekazení iránskeho plánu.
Hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorstein sa poďakoval mexickým bezpečnostným a policajným zložkám za zmarenie iránskej operácie. „Izraelské spravodajské a bezpečnostné zložky budú naďalej neúnavne naplno spolupracovať s bezpečnostnými a spravodajskými zložkami po celom svete, aby zmarili teroristické hrozby zo strany Iránu a jeho spojencov proti izraelským a židovským cieľom po celom svete,“ povedal.
Axios pripomína, že Izrael v minulosti spáchal množstvo atentátov na iránskych predstaviteľov, a to aj v tretích krajinách. Nikdy sa však nezameral na veľvyslancov.
