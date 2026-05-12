Mexiko ustupuje od návrhu skrátiť školský rok pre MS vo futbale
Mexický minister školstva Mario Delgado v piatok nečakane oznámil, že školský rok skončí pre majstrovstvá sveta namiesto 15. júla už 5. júna, teda o 40 dní skôr.
Autor TASR
Mexiko 12. mája (TASR) - Mexická vláda sa rozhodla ustúpiť od svojho zámeru skrátiť školský rok pre majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa v krajine začnú o mesiac. Návrh sa stretol s rozsiahlou kritikou rodičov, think tankov aj miestnych orgánov. V pondelok o tom informovala agentúra AFP s odvolaním na zdroj z mexickej vlády, píše TASR.
Tento plán už odmietli dva mexické štáty. Pochybnosti vyjadrili aj mnohí rodičia a think tank Mexico Evalua upozornil, že žiaci zaostanú vo vzdelávaní.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok uviedla, že predstavitelia rezortu školstva a ďalší vládni činitelia sa stretnú, aby vypočuli názory rodičov a zvážili možné riešenia „Zámerom je zachovať dĺžku prázdnin šesť týždňov, tak ako to bolo doteraz, a možno niektorí študenti začnú skôr, zatiaľ čo iní budú pokračovať podľa doterajšieho rozvrhu,“ uviedla.
Majstrovstvá sveta vo futbale sa začnú 11. júna. Spolu s Mexikom budú hostiteľskými krajinami aj Spojené štáty a Kanada.
