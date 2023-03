V centre pre migrantov v Mexiku vypukol požiar, hlásia obete

Mexiko 28. marca (TASR) - Pravdepodobne niekoľko desiatok obetí si vyžiadal požiar v zadržiavacom stredisku pre migrantov v meste Ciudad Juárez na hraniciach so Spojenými štátmi. Podľa miestnych médií plamene zachvátili stredisko ešte v noci na utorok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vypuknutie požiaru potvrdil i tlačový hovorca miestnej pobočky mexického Národného migračného inštitútu (INM), odmietol však poskytnúť informácie o počte obetí. Podľa miestnych médií by však mohlo ísť o desiatky mŕtvych. Španielska agentúra EFE uvádza, že obetí by malo byť 37.



Podľa záchranára, ktorý chcel zostať v anonymite, sa v stredisku pre migrantov nachádzalo asi 70 Venezuelčanov.



Agentúra AFP pripomína, že Ciudad Juárez v blízkosti texaského mesta El Paso je jedným z pohraničných miest, kde každoročne uviazne veľké množstvo migrantov, ktorí sa snažia dostať do Spojených štátov. Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) zomrelo od roku 2014 pri pokuse dostať sa z Mexika do USA viac ako 7600 migrantov.