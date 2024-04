Mexiko: V medzinárodných vzťahoch sú čiary, Ekvádor ich prekročil

Haag 30. apríla (TASR) - Ekvádorské orgány "prekročili čiaru", keď začiatkom apríla pri zásahu na mexickom veľvyslanectve v Quite zadržali bývalého ekvádorského viceprezidenta Jorgeho Glasa. Vyhlásil to v utorok zástupca Mexika na pôde Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu a označil to za nebezpečný precedens v medzinárodných diplomatických vzťahoch. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"V medzinárodných vzťahoch existujú čiary, ktoré by sa nemali prekračovať," uviedol zástupca Mexika Alejandro Celorio Alcántara s tým, že Ekvádor túto čiaru prekročil.



Ekvádorské bezpečnostné zložky vnikli 5. apríla do priestorov mexického veľvyslanectva v Quite, aby zatkli Glasa. Mexiko mu predtým udelilo politický azyl. Glas je v Ekvádore stíhaný za korupciu.



Mexiko následne prerušilo diplomatické styky s Ekvádorom a stiahlo odtiaľ svojich diplomatov. Celorio Alcántara zásah bezpečnostných zložiek označil za znepokojujúci precedens.



Mexiko 11. apríla na pôde MSD obvinilo Ekvádor z narušenia zvrchovanosti mexickej diplomatickej misie. Ekvádor v pondelok (29. apríla) obvinil Mexiko zo zneužitia svojej diplomatickej misie na poskytnutie útočiska Glasovi, ktorého Quito považuje za osobu unikajúcu pred spravodlivosťou.