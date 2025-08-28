< sekcia Zahraničie
Bitka v mexickom senáte: opozičný líder vraj hrozil zabitím predsedu
Autor TASR
Mexiko 28. augusta (TASR) - V mexickom senáte došlo v stredu k násilnostiam. Vypukli na konci zasadnutia a sprevádzali ich údery, strkanie a kričanie, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Potýčky sa strhli v čase, keď už senátori spievali hymnu v závere zasadnutia, a síce po tom, ako líder opozičnej Inštitucionálnej revolučnej strany (PRI) Alejandro „Alito“ Moreno schmatol predsedu senátu Gerarda Fernándeza Noroňu z vládnucej strany Morena.
Bitke, ktorá sa následne vypukla, predchádzala „náročná debata“ o prítomnosti ozbrojených síl iných krajín v Mexiku, povedal neskôr Noroňa na tlačovej konferencii.
Na videu vysielanom naživo bolo vidieť, ako Moreno pristúpil k Noroňovi a povedal mu: „Žiadam vás, aby ste ma nechali rozprávať,“ pričom ho schytil za ruku. „Nedotýkajte sa ma,“ odpovedal mu Noroňa. Nakoniec sa obaja začali pretláčať, pričom Moreno popritom trafil aj jedného z fotografov.
Do ich potýčky sa následne zapojil aj ďalší senátor, ktorý Noroňu udrel, keď sa ten snažil ustúpiť. „(Moreno) ma začal ťahať, dotýkať sa ma, tlačiť. Udrel ma a povedal: ‚Zmlátim ťa do bezvedomia, zabijem ťa‘,“ povedal neskôr Noroňa.
Predseda senátu dodal, že na piatok zvolá mimoriadne zasadnutie a navrhne v súvislosti s bitkou vylúčenie Morena a troch ďalších poslancov PRI. Zmienený opozičný líder naopak tvrdí, že Noroňa ho udrel ako prvý.
