Mexiko má pozdĺž hraníc s USA 8700 vojakov, majú zastaviť migrantov

Mexiko 22. marca (TASR) - Mexiko rozmiestnilo pozdĺž svojich severných hraníc viac ako 8700 vojakov, ktorí majú zamedziť nelegálnej migrácii do USA. V pondelok to oznámil mexický minister obrany Luis Cresencio Sandoval, ktorého cituje agentúra DPA.Vojaci a príslušníci mexickej Národnej stráže sú rozmiestnení na 347 kontrolných stanovištiach, ktoré sú zriadené na frekventovaných migračných trasách uviedol Sandoval.Mexiko minulý týždeň sprísnilo postupy voči migrantom, ktorých väčšina pochádza z Hondurasu, Guatemaly a Salvádora. S cieľom zamedziť šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zároveň uzavrelo pozemné hranice pre iné, ako nevyhnutné cesty.Nie je to prvý raz, čo Mexiko presunulo k hraniciam s USA vojakov, pripomína DPA. V júni 2019 mexická vláda takto reagovala na výzvy vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby spomalila prílev migrantov zo stredoamerických štátov do oblasti pri južných hraniciach Spojených štátov.Od inaugurácie nového amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý sľuboval humánnejšiu migračnú politiku, prišli k americko-mexickým hraniciam tisíce migrantov utekajúcich pred chudobou, násilím a následkami dvoch ničivých hurikánov.Americký minister pre vnútornú bezpečnosť Alejandro Mayorkas uviedol, že očakáva značný nárast počtu utečencov a migrantov prichádzajúcich do USA, možno najväčší za ostatných 20 rokov.Vo väzbe v USA je momentálne viac ako 14.000 maloletých migrantov a utečencov bez sprievodu.