MRAZIVÝ OKAMIH: Na diaľničnom moste našli telá bez hláv

Mexiko 30. júna (TASR) - Približne 20 mŕtvych tiel, viaceré bez hláv, v pondelok našli na diaľničnom moste v mexickom štáte Sinaloa, kde súperia frakcie miestneho drogového kartelu. Oznámila to tamojšia prokuratúra, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Štyri bezhlavé telá našli vedľa cesty a 16 tiel v opustenom vozidle. Na mieste okrem toho objavili v jednom vreci päť odrezaných ľudských hláv.



Násilie v tomto štáte na severozápade Mexika prudko vzrástlo po tom, ako bol takmer pred rokom zadržaný spoluzakladateľ miestneho drogového kartelu Sinaloa, Ismael Zambada prezývaný El Mayo.



Zambadu zadržali v americkom štáte Texas, pričom on sám tvrdí, že do Spojených štátov proti jeho vôli ho súkromným lietadlom previezol syn známeho drogového magnáta Joaquína „El Chapo“ Guzmána.



Pri bojoch znepriatelených frakcií kartelu Sinaloa, kde proti sebe stoja stúpenci Zambadu a na druhej strane ľudia lojálni voči El Chapovi, už prišlo o život vyše 1200 ľudí.



Vysoká kriminalita a násilnosti, väčšinou súvisiace práve s obchodovaním s drogami, si v Mexiku od roku 2006 vyžiadali už približne 480.000 obetí na životoch, zatiaľ čo ďalších vyše 120.000 osôb je nezvestných.