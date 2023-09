Mexiko vydalo do USA Ovidia Guzmána, syna narkobaróna “El Chapa”

Washington 16. septembra (TASR) - Mexiko v piatok vydalo do Spojených štátov Ovidia Guzmána, syna mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána a jedného z lídrov kartelu Sinaloa z rovnomenného mexického štátu. Oznámil to americký minister spravodlivosti Merrick Garland, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Ovidio Guzmán známy ako "El Raton" (Myš) čelí v Spojených štátoch obvineniam za obchodovanie s drogami v súvislosti s fentanylovou krízou v USA.



Jeho otec, "El Chapo" Guzmán (66), si ako bývalý šéf drogového kartelu Sinaloa v USA odpykáva doživotný trest za obchodovanie s drogami, pranie špinavých peňazí a ďalšie trestné činy.



Garland vyzdvihol vydanie Ovidia Guzmána do Spojených štátov ako "najnovší krok v snahe ministerstva spravodlivosti zaútočiť na každý aspekt operácii kartelu". "Ministerstvo spravodlivosti bude aj naďalej hnať na zodpovednosť tých, ktorí sú zodpovední za podnecovanie epidémie opiátov, ktorá zdevastovala príliš veľa komunít po celej krajine," dodal.



Biely dom ocenil vydanie Guzmána ako súčasť "prebiehajúcej spolupráce" s Mexikom. Podľa AFP ide o znak, že administratíva prezidenta Joea Bidena chce prekovať spory s Mexikom v súvislosti s bojom proti drogám.



"Ďakujeme našim mexickým kolegom za ich partnerstvo pri práci na ochrane našich národov pred násilnými zločincami," napísal vo vyhlásení Biely dom.



Ovidia Guzmána (33) zadržali mexické bezpečnostné zložky v januári počas zásahu v meste Culiacán v západomexickom štáte Sinaloa.



Washington obviňuje "El Ratona" z toho, že pomáhal v Sinaloe prevádzkovať laboratóriá na výrobu metamfetamínu. Údajne mal nariadiť aj vraždy informátorov, obchodníka s drogami a mexickej speváčky, ktorá odmietla vystúpiť na jeho svadbe.