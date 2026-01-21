Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mexiko vydalo USA 37 podozrivých z členstva v drogových karteloch

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Mexické médiá informovali, že medzi vydanými boli skôr osoby z druhej úrovne velenia kartelov.

Autor TASR
Mexiko 21. januára (TASR) – Mexiko vydalo v utorok do Spojených štátov 37 osôb podozrivých z členstva v drogových karteloch, oznámil mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch, informovala agentúra DPA.

Podľa ministrovo príspevku na sociálnej sieti X išlo o osoby, ktoré „predstavovali skutočnú hrozbu pre bezpečnosť krajiny“.

Tieto osoby boli siedmimi lietadlami mexických ozbrojených síl prepravené do viacerých amerických miest vrátane Washingtonu, Houstonu, New Yorku, San Antonia a San Diega, uviedol Harfuch.

Podľa dostupných informácií išlo o osoby spojené s viacerými drogovými kartelmi vrátane Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), BeltránLeyva a Cártel del Noreste (CDN), ktoré v Spojených štátoch čelia rôznym obvineniam spojeným s drogami.

Mexické médiá informovali, že medzi vydanými boli skôr osoby z druhej úrovne velenia kartelov, ktoré však podľa úradov predstavovali hrozbu pre verejnú bezpečnosť v Mexiku.

Ide už o tretiu takúto výmenu za menej než rok. Mexiko doteraz v rámci boja proti organizovanej trestnej činnosti odovzdalo americkým úradom 92 podozrivých.

Mexické úrady uviedli, že vydanie podozrivých je súčasťou dohody o spolupráci so Spojenými štátmi, ktorá rešpektuje suverenitu oboch krajín.
.

